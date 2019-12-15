Роналду прокомментировал победу над Удинезе

Новости спорта:Роналду считает, что соперник легко отделался.

В поединке 16-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на своем поле уверенно обыграл Удинезе со счетом 3:1.

Нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду, оформивший дубль в этом матче, высказался о положительном результате своей команды.

"Главной задачей на матч против Удинезе была победа, хотя мы могли забивать больше", — приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

"Я думаю, что мы показали хороший футбол, и важно, что мы играли с полной уверенностью в своих силах. Речь идет не об индивидуальном мастерстве, а о том, как мы работаем в команде", — добавил Криштиану.