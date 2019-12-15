Украинец один из лучших в матче Серии А

Новости спорта:Украинец проделал очень много работы в матче с Болоньей.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 16-го тура серии А против «Болоньи» (1:2)

Он сыграл полный матч и забил единственный гол своей команды.

WhoScored оценил его в 7,5 баллов – вторая лучшая оценка в команде, выше только у Паломино (7,6). Малиновский нанес 6 ударов по воротам, 3 в створ, сделал 57 касаний к мячу, 27 точных передач (89%), 2 обводки, подал 1 угловой и совершил 3 потери мяча.

26-летний украинец в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах за клуб из Бергамо.