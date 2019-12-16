Руководство Вест Хэма определилось с будущим Пеллегрини

Новости спорта:Мануэль Пеллегрини останется во главе клуба и выведет команду на следующий матч АПЛ против Кристал Пэлас.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини останется во главе клуба и выведет команду на следующий матч АПЛ против Кристал Пэлас. Наставник Молотобойцев получил еще один шанс от руководства клуба после победы над Саутгемптоном (1:0), сообщает The Guardian.

Отмечается, что игроки команды после триумфа в последнем туре поддержали Пеллегрини. В частности, Микейл Антонио отметил, что в раздевалке все футболисты уверены в своем тренере.

«Он сказал нам: «Идите и играйте максимально раскрепощенно. Вы знаете, что можете сделать». Я чувствовал, что мы добыли это победу для него. Для нас это важная победа — три очка именно для Пеллегрини. После этого матча мы явно изменим свой курс в Лиге», — цитирует слова игрока The Guardian.

Ранее руководство Молотобойцев уже провело предварительные переговоры с Рафаэлем Бенитесом, который работает с июля в китайском Далянь Ифан. Еще одним вариантом на тренерский мостик Вест Хэма является экс-тренер Брайтона Крис Хьютон. Ранее в клубе рассматривали список кандидатов, в который входили Дэвид Мойес, Крис Хьютон и Эдди Хау.

В данный момент Вест Хэм занимает 15-е место в АПЛ с 19 очками в активе. Свой следующий матч команда Пеллегрини проведет 26 декабря против Кристал Пэлас.

Напомним, за Вест Хэм выступает вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, в нынешнем сезоне забивший три гола в 14 матчах Премьер-лиги.