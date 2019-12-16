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"Позорные оскорбления": реакция МИД Украины на травлю Зозули

"Позорные оскорбления": реакция МИД Украины на травлю Зозули
15:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости спорта:В МИДе считают, что оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды

Министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес футболиста Романа Зозули во время матча второго дивизиона Испании.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

"Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире", - говорится в заявлении.

Форвард Альбасете поддержал Зозулю

Министерство призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

"Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы", - отметили в МИД.

Напомним, в воскресенье матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Зозуля: Хотим бороться за выход в Примеру

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Зозуля числился в составе "Райо" на правах аренды еще в 2017 году, но ультрас клуба "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге Зозуля получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду, не сыграв за клуб ни одного матча.

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МИД Украины, ФК Райо Вальекано, Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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