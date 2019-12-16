Мирча Луческу – один из претендентов на пост главного тренера Сантоса

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу входит в число кандидатов на пост главного тренера «Сантоса».
Несколько дней назад бразильский клуб расстался с прежним наставником Хорхе Сампаоли и теперь пребывает в активном поиске преемника для аргентинца.
Помимо Луческу боссы «Сантоса» рассматривают возможность назначения на пост главного тренера Рафаэля Дудамеля (сборная Венесуэлы), Доменека Торрена (экс-ассистента Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити») и Ренато Гаушо («Гремио»).
Напомним, за 12 лет работы с «Шахтером» Мирча Луческу отличался большой привязанностью к бразильским футболистам.