Мирча Луческу – один из претендентов на пост главного тренера Сантоса

Новости спорта:Экс-наставник «Шахтера» может перебраться на работу в чемпионат Бразилии.

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу входит в число кандидатов на пост главного тренера «Сантоса».

Несколько дней назад бразильский клуб расстался с прежним наставником Хорхе Сампаоли и теперь пребывает в активном поиске преемника для аргентинца.

Помимо Луческу боссы «Сантоса» рассматривают возможность назначения на пост главного тренера Рафаэля Дудамеля (сборная Венесуэлы), Доменека Торрена (экс-ассистента Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити») и Ренато Гаушо («Гремио»).

Напомним, за 12 лет работы с «Шахтером» Мирча Луческу отличался большой привязанностью к бразильским футболистам.