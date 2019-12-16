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Мирча Луческу – один из претендентов на пост главного тренера Сантоса

Мирча Луческу – один из претендентов на пост главного тренера Сантоса
17:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Экс-наставник «Шахтера» может перебраться на работу в чемпионат Бразилии.

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу входит в число кандидатов на пост главного тренера «Сантоса».

Несколько дней назад бразильский клуб расстался с прежним наставником Хорхе Сампаоли и теперь пребывает в активном поиске преемника для аргентинца.

Помимо Луческу боссы «Сантоса» рассматривают возможность назначения на пост главного тренера Рафаэля Дудамеля (сборная Венесуэлы), Доменека Торрена (экс-ассистента Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити») и Ренато Гаушо («Гремио»).

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Напомним, за 12 лет работы с «Шахтером» Мирча Луческу отличался большой привязанностью к бразильским футболистам.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, ФК Сантос, Новости спорта, Новости футбола.
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