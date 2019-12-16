Финал Кубка Украины примет Тернополь

Исполком УАФ утвердил Тернополь в качестве хозяина Кубка Украины в сезоне 2019/20, о чем сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке.
В среду состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. За выход в полуфинал будут вести борьбу Динамо, Десна, Александрия, Ворскла, Мариуполь, Ингулец, Минай и Альянс.
В 2019 году Кубок Украины выиграл Шахтер — в финале Горняки разгромили Ингулец (4:0).
В нынешнем розыгрыше турнира Шахтер вылетел в 1/8 финала, проиграв Динамо (1:2).