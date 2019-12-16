Экс-тренер сборной Англии: Я не достаточно модный, поэтому не зовут в Арсенал

Новости спорта:Сэм Эллардайс не против возглавить Арсенал.

Экс-тренер сборной Англии Сэм Эллардайс высказался относительно игры «Арсенала» в этом сезоне.

«Арсенал» сбился с пути. Они должны сплотиться как команда.

Я мог бы прийти и поработать над защитой «Арсенала», сделать ее лучше уже завтра, это не проблема вообще. Делал это везде, где работал – «Ньюкасл», «Блэкберн», «Болтон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Эвертон» – все это было там.

Но то, что вы не можете сделать, это добиться того, чтобы атакующая линия работала намного лучше. Остается надеяться, что у вас есть хорошие игроки высокого качества, а у «Арсенала» такие есть.

Я бы возглавил «Арсенал», конечно. Не знаю человека, который бы не захотел! Но меня никогда не будут рассматривать, я недостаточно модный для «Арсенала», – сказал Эллардайс.