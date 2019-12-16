Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)

Форвард Челси может перейти в Брюгге

Форвард Челси может перейти в Брюгге
20:22 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Брюгге намеренно вернуть Миши Батшуайи на родину.

"Брюгге" надеется вернуть в Бельгию нападающего "Челси" Миши Батшуайи. По информации Fussball Transfers, амбициозные бельгийцы, которые только завершили выступления в Лиге чемпионов на стадии группового турнира, планируют договориться с лондонским клубом в январе.

"Брюгге" рассчитывает, что Батшуайи поможет клубу в Лиге Европы, где весной сыграет команда. При этом "Брюгге" может предоставить футболисту гораздо больше игрового времени, а также значимую роль в клубе.

Сам же футболист нуждается в этом, чтобы не потерять место в сборной Бельгии, которая сыграет на чемпионате Европы предстоящим летом.

Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

Предполагается, что бюджет "Брюгге" на зимние трансферы может достигнуть 10 миллионов евро. Добавим, что на профессиональном уровне в Бельгии Батшуайи защищал цвета клуба "Стандард" из Льежа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Лига Чемпионов, Челси, Миши Батшуайи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
02 Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)
03 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
04 Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
05 Известный промоутер дал совет Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь