Форвард Челси может перейти в Брюгге

Новости спорта:Брюгге намеренно вернуть Миши Батшуайи на родину.

"Брюгге" надеется вернуть в Бельгию нападающего "Челси" Миши Батшуайи. По информации Fussball Transfers, амбициозные бельгийцы, которые только завершили выступления в Лиге чемпионов на стадии группового турнира, планируют договориться с лондонским клубом в январе.

"Брюгге" рассчитывает, что Батшуайи поможет клубу в Лиге Европы, где весной сыграет команда. При этом "Брюгге" может предоставить футболисту гораздо больше игрового времени, а также значимую роль в клубе.

Сам же футболист нуждается в этом, чтобы не потерять место в сборной Бельгии, которая сыграет на чемпионате Европы предстоящим летом.

Предполагается, что бюджет "Брюгге" на зимние трансферы может достигнуть 10 миллионов евро. Добавим, что на профессиональном уровне в Бельгии Батшуайи защищал цвета клуба "Стандард" из Льежа.