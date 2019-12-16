Лидер Наполи вылетел на месяц

Новости спорта:Калиду Кулибали не скоро выйдет на поле.

Защитник Наполи Калиду Кулибали пропустит около месяца из-за травмы бедра, передает Corriere dello Sport. Сенегалец получил повреждение в матче 16-го тура Серии А против Пармы (1:2).

В нынешнем сезоне Кулибали провел 20 матчей в футболке неаполитанцев, не отметившись результативными действиями.

Игра с Пармой стала первой для Наполи под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо. Сейчас адзурри занимают всего лишь восьмое место в чемпионате Италии.

В следующем туре Наполи сыграет против Сассуоло на выезде.