Неймар: Хочу выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Новости спорта:Неймар не намерен покидать французский суперклуб.

За последний год вокруг Неймара ходило множество слухов, что бразилец намерен покинуть ПСЖ.

Тем не менее, 27-летний футболист продолжает выступать за нынешнюю команду, и не намерен ее покидать. "Почему я должен хотеть уйти из ПСЖ? Мой контракт рассчитан еще на два года, а клуб прогрессирует".

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Наша цель – победа в Лиге чемпионов и выигрывать в каждом следующем матче", — проводит слова Неймара L'Equipe.

В текущем сезоне Неймар провел девять матчей в Лиге 1: на его счету семь голов и три ассиста.