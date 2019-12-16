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Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"

Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
22:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Жорже Мендеш возвысил Криштиану Роналду.

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразил мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Роналду — лучший игрок мирового футбола. До него Португалия ничего не выигрывала, а вместе с ним стала чемпионом Европы и одержала победу в Лиге наций УЕФА.

Он изменил мировой футбол. Раньше, когда кто-то упоминал Португалию, все думали о маленькой стране, но Криштиану это изменил.

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Думаю, в следующем году Роналду достигнет отметки в 110 голов за национальную команду Португалии. Я верю, что он выиграет «Золотой мяч». Несправедливо, что Месси завоевал награду в этом году.

Роналду выиграл Лигу наций УЕФА. Но такова жизнь. Думаю, если бы он всё ещё выступал за «Реал», он бы выиграл приз. Роналду — чемпион, и он знает, что делать, чтобы одержать победу в 2020 году», — приводит слова Мендеша Football Italia.

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Роналду, Месси, Барселона, Ювентус, Новости спорта.
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