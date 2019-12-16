Помощник Гвардиолы возглавит Арсенал в течении недели

Ассистент главного тренера Манчестер Сити Микель Артета принял решение возглавить лондонский Арсенал. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, о назначении испанского специалиста будет объявлено официально в ближайшие несколько дней.
Стороны уже провели переговоры после матча Арсенала и Манчестер Сити в АПЛ (0:3), чем вызвали недовольство руководства "горожан".
Несмотря на это, Ман Сити не будет препятствовать уходу Артеты, который хочет попробовать свои силы в Арсенале.
Также "канониры" должны будут выплатить серьезную компенсацию "горожанам", если Микель Артета в конечном итоге сменит Фредди Юнгберга на посту главного тренера