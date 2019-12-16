Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)

Помощник Гвардиолы возглавит Арсенал в течении недели

Помощник Гвардиолы возглавит Арсенал в течении недели
22:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Микель Артета вскоре возглавит "канониров".

Ассистент главного тренера Манчестер Сити Микель Артета принял решение возглавить лондонский Арсенал. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, о назначении испанского специалиста будет объявлено официально в ближайшие несколько дней.

Стороны уже провели переговоры после матча Арсенала и Манчестер Сити в АПЛ (0:3), чем вызвали недовольство руководства "горожан".

Несмотря на это, Ман Сити не будет препятствовать уходу Артеты, который хочет попробовать свои силы в Арсенале.

Агент: Месси незаслуженно получил ЗМ

Также "канониры" должны будут выплатить серьезную компенсацию "горожанам", если Микель Артета в конечном итоге сменит Фредди Юнгберга на посту главного тренера

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Арсенал, Новости спорта, Новости футбола, Микель Артета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
02 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
03 Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)
04 Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
05 Известный промоутер дал совет Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь