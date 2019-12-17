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Гризманн: Раньше следил за Эль-Класико по ТВ

Гризманн: Раньше следил за Эль-Класико по ТВ
09:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Антуан признался, что уже с нетерпением ждет поединка в главном испанском дерби.

В рамках 10-го тура Ла Лиги каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет против мадридского Реала. Форвард "блаугранас" Антуан Гризманн высказался касательно грядущего Эль-Класико.

"Этот поединок ждет вся планета. Он важен как для фанатов, так и для игроков. Раньше я следил за этим противостоянием по тв, однако теперь я мечтаю сыграть в нем, очень сильно жду поединка.

Это будет невероятный день. Надеюсь, у меня получится быть в лучшей форме и провести хорошую игру", - цитирует французского нападающего Marca.

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Напомним, что матч состоится завтра, 18 декабря, в 21:00 по Киеву. Букмекеры уже выставили котировки на Эль-Класико.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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