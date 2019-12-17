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Легионер Динамо может вернуться в клуб

Легионер Динамо может вернуться в клуб
09:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дерлис Гонсалес, который ныне выступает за бразильский Сантос на правах аренды и входит в сферу интересов парагвайской Олимпии Ассунсьон.

Вингер киевского Динамо Дерлис Гонсалес, который ныне выступает за бразильский Сантос на правах аренды и входит в сферу интересов парагвайской Олимпии Ассунсьон, может вернуться в киевский клуб.

Все дело в том, что у Олимпии не хватает средств для выкупа парагвайского вингера у Динамо. Об этом сообщил президент клуба Мигель Брунотт.

"Совершить трансфер подобного масштаба - сложность для нашего клуба. Сейчас мы имеем лишь 18 процентов от запрашиваемой суммы киевским клубом.

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Если мы получим 25 000 новых членов-болельщиков клуба, то возможно, трансфер состоится", - сказал Брунотт в интервью abc.com

Напомним, ранее сообщалось, что Сантос хочет вернуть Гонсалеса в Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Дерлис Гонсалес.
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