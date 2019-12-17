Кадровые потери: кто не поможет Барселоне в Эль-Класико

Новости спорта:Бразилец Артур не поможет Барселоне в матче с Реалом.

Барселоне не приходится рассчитывать на полузащитника Артура накануне завтрашней встречи с Реалом в чемпионате Испании, передает AS.

Бразильский хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения паха, из-за чего был вынужден пропустить несколько предыдущих игр блаугранас. Ожидается, что он восстановится к концу нынешнего года.

Всего в нынешнем сезоне Артур сыграл за Барселону в 12 матчах, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Также главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на нападающего Усмана Дембеле.

Матч между Реалом и Барселоной состоится завтра, 18 декабря. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.