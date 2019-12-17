Вейналдум не поможет Ливерпулю в полуфинале КЧМ-2019

Новости спорта:Жоржиньо Вейналдум пропустит полуфинальный матч своей команды на клубном чемпионате мира

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум пропустит полуфинальный матч своей команды на клубном чемпионате мира, передает Sky Sports.

29-летний голландец отправился с партнерами в Доху, но пока продолжает восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия, полученного в матче с Уотфордом (2:0) на минувших выходных.

Всего в нынешнем сезоне Вейналдум сыграл в 24 матчах Красных во всех турнирах и отличился 3 забитыми голами.

Ливерпуль сыграет с Монтерреем завтра, 18 декабря. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

Сегодня в первом полуфинале клубного чемпионата мира между собой встретятся Фламенго и Аль-Хиляль. Матч стартует в 19:30 по киевскому времени.