Реал определился с главной трансферной целью на зиму

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11:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Эдуардо Камавинга заинтересовал мадридский Реал.

Реал заинтересован в подписании полузащитника Ренна Эдуардо Камавинги, передает AS со ссылкой на L’Equipe.

Тем не менее, французская сторона не намерена быстро расставаться с 17-летним хавбеком и потребует за Камавингу 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдуардо забил один гол и отдал результативную передачу в 21 матче Ренна во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в услугах Камавинги заинтересованы Манчестер Юнайтед, Атлетико и Барселона.

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Ренн с талантливым французом в составе на сегодняшний день занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства и отстает от лидирующего ПСЖ на 12 очков.

Реал, в свою очередь, завтра определит нового лидера Примеры в матче с Барселоной. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

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Футбол, Лига 1, ФК Ренн, Новости футбола, Эдуардо Камавинги.
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