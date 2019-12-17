Реал определился с главной трансферной целью на зиму

Новости спорта:Эдуардо Камавинга заинтересовал мадридский Реал.

Реал заинтересован в подписании полузащитника Ренна Эдуардо Камавинги, передает AS со ссылкой на L’Equipe.

Тем не менее, французская сторона не намерена быстро расставаться с 17-летним хавбеком и потребует за Камавингу 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдуардо забил один гол и отдал результативную передачу в 21 матче Ренна во всех соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в услугах Камавинги заинтересованы Манчестер Юнайтед, Атлетико и Барселона.

Ренн с талантливым французом в составе на сегодняшний день занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства и отстает от лидирующего ПСЖ на 12 очков.

Реал, в свою очередь, завтра определит нового лидера Примеры в матче с Барселоной. Начало — в 21:00 по киевскому времени.