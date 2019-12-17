Марадона нашел идеального тренера для Боки Хуниорс

Новости спорта:Диего Марадона рассказал, почему не хотел бы вернуться в Боку Хуниорс, но предположил, кого хотел бы видеть на месте тренера.

Легендарный аргентинец Диего Марадона рассказал, почему не хотел бы вернуться в Боку Хуниорс, но предположил, кого хотел бы видеть на месте тренера.

"Я не вернусь в Боку. Повторюсь, что я не согласен с теми, кто руководит клубом. Президент Хорхе Амор Амиле довел ситуацию до катастрофической, окружив себя вице-президентом Марио Перголини, который верил, что сможет справиться с клубом.

Бока должна назначить профессионала, который бы понимал, что значит этот клуб. Непросто сидеть в этом кресле. И лучший в этом - Марадона! (смеется).

Но сейчас я не вернусь в клуб. Но хотел бы, чтобы командой руководил Маурисио Почеттино. Нужно позвонить ему и убедить возглавить крупнейшую команду в мире", - цитирует Марадону Goal.