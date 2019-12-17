ПФК Львов покинули несколько ведущих исполнителей

Новости спорта:ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками. Команду покинуло четыре защитника — Руслан Зубков, Николай Квасный, Леонардо и Висенте. Львовяне расторгли соглашения с футболистами в обоюдном согласии.

Из вышеперечисленных игроков наиболее приближенным к основе был Квасный — на его счету 11 матчей за Львов. У Руслана Зубкова семь выходов на поле (все из них — на замену).

Что касается бразильских легионеров, то Висенте сыграл в трех матчах за первую команду. А вот Леонардо в текущем первенстве на поле не выходил, ограничиваясь игрой за молодежный состав.

Сегодня стало известно, что Львов после новогодних праздников проведет два учебно тренировочных сбора — в Винниках и в турецком Сиде.

На перерыв Львов ушел на десятом месте в таблице Favbet Лиги и опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.