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ПФК Львов покинули несколько ведущих исполнителей

ПФК Львов покинули несколько ведущих исполнителей
13:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с четырьмя игроками. Команду покинуло четыре защитника — Руслан Зубков, Николай Квасный, Леонардо и Висенте. Львовяне расторгли соглашения с футболистами в обоюдном согласии.

Из вышеперечисленных игроков наиболее приближенным к основе был Квасный — на его счету 11 матчей за Львов. У Руслана Зубкова семь выходов на поле (все из них — на замену).

Что касается бразильских легионеров, то Висенте сыграл в трех матчах за первую команду. А вот Леонардо в текущем первенстве на поле не выходил, ограничиваясь игрой за молодежный состав.

ПФК Львов озвучил планы на зимнее межсезонье

Сегодня стало известно, что Львов после новогодних праздников проведет два учебно тренировочных сбора — в Винниках и в турецком Сиде.

На перерыв Львов ушел на десятом месте в таблице Favbet Лиги и опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.

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Леонардо, Висенте, Футбол, Новости футбола, Николай Квасный, ПФК Львов, Руслан Зубков.
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