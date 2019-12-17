Скачать
Вторник, 17.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения
Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения

Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
14:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Шахтер на официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер на официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Самые дешевые билеты обойдутся желающим в 50 гривен.

В кассы харьковского ОСК Металлист, где и пройдет матч, билеты поступят 13 января следующего года. Тикеты уже доступны для покупки онлайн.

Харьковский матч между Шахтером и Бенфикой состоится 20 февраля в 19:55. Ответная встреча пройдет неделей позже, 27 февраля.

Приходил на тренировки с перегаром: Динамо хочет продать конкурента Беседина

Напомним, подопечные Луиша Каштру вылетели из Лиги чемпионов после домашнего поражения от Аталанты (0:3) в заключительном туре группового раунда.

Горняки ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте, опережая Динамо на 14 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
02 Михайличенко обратился к фанатам Динамо
03 Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
04 Легионер Динамо может вернуться в клуб
05 Украинские футболисты получили солидные призовые за победу на ЧМ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь