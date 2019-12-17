Шахтер - Бенфика: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Новости спорта:Шахтер на официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы

Шахтер на официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Самые дешевые билеты обойдутся желающим в 50 гривен.

В кассы харьковского ОСК Металлист, где и пройдет матч, билеты поступят 13 января следующего года. Тикеты уже доступны для покупки онлайн.

Харьковский матч между Шахтером и Бенфикой состоится 20 февраля в 19:55. Ответная встреча пройдет неделей позже, 27 февраля.

Напомним, подопечные Луиша Каштру вылетели из Лиги чемпионов после домашнего поражения от Аталанты (0:3) в заключительном туре группового раунда.

Горняки ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте, опережая Динамо на 14 очков.