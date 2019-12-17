Игрок Хайдука перейдет в СК Днепр-1 за 350 тысяч евро

Новости спорта:Команда Дмитрия Михайленко готова усиливаться на вторую часть сезона.

Защитник Хайдука Александр Сваток перейдет в СК Днепр-1 за 350 тысяч евро. Сумму трансфера уже согласовали оба клуба и вскоре об этом будет объявлено официально, сообщает Beting Insider.

Сваток является воспитанником Днепра и выступал за одноименную команду до 2017 года, после чего перешел в Зарю. Зимой 2019 года Сваток отказался продлевать контракт с Зарей, а клуб не устроили предложения по нему. В феврале украинский футболист официально стал игроком хорватского Хайдука.

В текущем сезоне Сваток провел в составе Хайдука всего шесть матчей.

Ранее сообщалось о том, что Днепр-1 намерен пригласить в команду Лепу и Близниченко, которые продолжают выступать заграницей.