Шовковский признался, что после игры присутствовал алкоголь

Новости спорта:Легендарный кипер Александр Шовковский - о стрессах после матчей.

Бывший вратарь киевского Динамо Александр Шовковский в интервью Youtube шоу Вацко Live рассказал, как снимал стресс после футбольных матчей.

"В моей жизни после игры присутствовал алкоголь. Но в определенных дозах. Эта доза всегда была разной. Все зависело от того, когда следующий матч.

Если выходной - мог позволить себе больше. Если следующая игра совсем скоро - бокал вина или пива.

Это очень хорошее средство снять стресс, быстро перезагрузиться. Но всегда стоит помнить, что то, что может тебя вылечить, может и убить", - признался Шовковский.