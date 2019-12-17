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Реал объявил заявку на матч с Барселоной: Азар пропустит Эль-Класико

Реал объявил заявку на матч с Барселоной: Азар пропустит Эль-Класико
19:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Три игрока сливочных пропустят Эль-Класико.

Мадридский «Реал» огласил список из 19 футболистов, которые могут сыграть в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Участия в матче не примут защитник Марсело, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Эден Азар.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Гарет Бэйл.

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Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 21:00.

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ФК Барселона, Новости спорта, Эль Класико, ФК Реал Мадрид.
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