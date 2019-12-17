Реал объявил заявку на матч с Барселоной: Азар пропустит Эль-Класико

Мадридский «Реал» огласил список из 19 футболистов, которые могут сыграть в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
Участия в матче не примут защитник Марсело, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Эден Азар.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Гарет Бэйл.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 21:00.