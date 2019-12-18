Изящность Брандта, фэйл Бюрки: обзор матча Боруссия Д - Лейпциг (Видео)

Новости спорта:Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги между собой встретились лидеры чемпионата - Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг. Матч между ними пройдет на Сигнал Идуна Парк.

Отметим, что за хозяев отметились Юлиан Вайгль, Юлиан Брандт и Джейжон Санчо, а гости смогли сравнять счет благодаря дублю Вернера и голу Шика.

Обзор матча:

Боруссия Д – РБ Лейпциг 3:3

Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78

Боруссия Д: Бюрки – Аканжи, Хуммельс, Загаду – Хакими, Вайгль, Брандт, Геррейро (Шульц, 85) – Т. Азар, Ройс, Санчо (Пищек, 71)

РБ Лейпциг: Гуляси – Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Демме – Забитцер (Кунья, 70), Форсберг (Нкунку, 46) – Поульсен (Шик, 62), Вернер.