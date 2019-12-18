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Определился первый финалист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)

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Определился первый финалист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)
10:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Фламенго обыграл Аль-Хиляль в полуфинале клубного чемпионата мира.

Фламенго обыграл Аль-Хиляль (3:1) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Клуб из Саудовской Аравии вышел вперед в середине первого тайма. На 18-й минуте Салем Аль-Давсари замкнул прострел Мухаммеда Аль-Бурайка.

Победитель Кубка Либертадорес-2019 отыгрался после перерыва усилиями Жоржиана де Арраскаэты. На 78-й минуте Бруно Энрике вывел Фламенго вперед.

В концовке встречи защитник Аль-Хиляля Али Аль-Булайхи отметился автоголом. Клуб из Саудовской Аравии и вовсе доигрывал встречу вдесятером. Красную карточку получил Андре Каррильо.

Таким образом, Фламенго стал первым финалистом КЧМ. Аль-Хиляль сыграет в матче за 3-е место.

Обзор матча:

Соперником бразильского клуба в финале станет победитель матча Монтеррей (Мексика) — Ливерпуль (Англия). Поединок состоится завтра, 18 декабря.

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Футбол, ФК Фламенго, Новости футбола.
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