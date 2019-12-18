Тренерский штаб соперника сборной Украины на Евро-2020 пополнился выдающимися футболистами

Новости спорта:Рональд Куман назначил двух помощников для подготовки к европейскому первенству 2020 года.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой и голкипер Эвертона Маартен Стекеленбург вошли в тренерский штаб сборной Нидерлендов, сообщает издание De Telegraaf.

Ван Нистелрой и Стекеленбург стали помощниками главного тренера Рональду Кумана и вместе с ним будут готовить сборную к Евро-2020. В штабе национальной команды они заменили Кееса ван Вондерена, который недавно прекратил сотрудничество с Куманом.

"Это прекрасный шанс принять участие в турнире и вызов, к которому я приложусь обеими руками. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха на европейском первенстве", – прокомментировал назначение ван Нистелрой.

Напомним, Нидерланды начнут выступление на Евро-2020 матчем со сборной Украины.