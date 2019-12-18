Де Йонг перед матчем с Реалом: Месси намного лучше остальных футболистов

Новости спорта:Полузащитник Барселоны Френки де Йонг поделился мнением о Лионеле Месси и Луисе Суаресе.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг высказался о капитане своей команды Лионеле Месси.

"Все знают, насколько Месси важен для нас. Никто не удивляется, когда он забивает три мяча за один матч. Он намного лучше, чем остальные футболисты".

"Любая команда, которая сталкивается с Месси, всегда начинает нервничать. Я бы тоже нервничал на их месте", — приводит слова де Йонга официальный сайт Барселоны.

Также 22-летний голландец поделился своим мнением о нападающем "сине-гранатовых" Луисе Суаресе.

"Суарес проводит удивительный сезон и забивает замечательные голы. Он оформил хет-трик в ворота Реала в прошлом году и, надеюсь, он сделает это снова в этом сезоне", — добавил Френки.

Напомним, матч Барселона — Реал Мадрид состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени.