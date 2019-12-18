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Шовковский рассказал о разговоре с Ахметовым (Видео)

Шовковский рассказал о разговоре с Ахметовым (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Экс-голкипер Динамо Александр Шовковский рассказал о своей беседе с президентом Горняков Ринатом Ахметовым.

44-летний бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о том, мог ли он перейти в донецкий "Шахтер".

"Официального предложения не было. Это был год перед тем, как пришел Семин, 2008-й год. Я тогда отдыхал во Франции. И в одном из ресторанов я увидел Рината Леонидовича. Он тоже был с друзьями. Наш столик стоял так, что было невозможно пройти на выход мимо нас. Он проходил, мы поздоровались, начали разговаривать.

У нас была интересная дискуссия, но я не хочу передавать ее детали. Он сказал, что хотел купить трех игроков "Динамо". Один из них — Александр Шовковский.

Я сказал: "При всем уважении, но как вы себе представляете, чтобы я из "Динамо" перешел в "Шахтер"?"

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Мне сложно было представить это, практически нереально. Не видел я этого. Возможно, если бы привезли "КамАЗ" денег, то был бы другой разговор. Но я даже представить себе такого не мог", — рассказал Шовковский.

Контракт Шовковского принадлежал "Динамо" с 1993-го по 2016-й годы.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Александр Шовковский, Футбол, Ринат Ахметов, Новости футбола.
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