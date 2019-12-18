Коутиньо играет в детской форме в домашних матчах Баварии

Новости спорта:Филиппе Коутиньо вынужден играть в детской форме в домашних матчах Баварии.

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо вынужден играть в детской форме в домашних матчах мюнхенского клуба, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Дело в том, что все домашние комплекты формы слишком велики для 172-сантиметрового футболиста. Из-за этого ему приходится играть в детской форме-реплике, которая рассчитана на рост 176 см. При этом гостевой комплект и форма для Лиги чемпионов подходят для игрока.

Технический спонсор мюнхенского клуба компания adidas предоставила "Баварии"домашнюю форму ещё до перехода Коутиньо. Немецкий производитель экипировки обещает сделать подходящую форму для хавбека ко второй части сезона.

27-летний Коутиньо перешёл в "Баварию"в летнее трансферное окно из "Барселоны"на правах аренды.