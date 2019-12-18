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Президенты Барселоны и Реала пожали руки накануне Эль-Класико (Фото)

Президенты Барселоны и Реала пожали руки накануне Эль-Класико (Фото)
17:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Мария Бартомеу и Флорентино Перес встретились накануне матча Барселона - Реал.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и первое лицо мадридского "Реала" Флорентино Перес встретились за несколько часов до матча их команд в чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки.

Фото доступно в официальном "твиттере" Marca.

Стоит отметить, что привычные для "эль класико" предматчевые пресс-конференции обоих президентов были отменены по соображениям безопасности.

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Матч "Барселона" — "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало матча — в 21:00 (время киевское).

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Футбол, Флорентино Перес, Хосеп Мария Бартомеу, Новости футбола.
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