Президенты Барселоны и Реала пожали руки накануне Эль-Класико (Фото)

Новости спорта:Хосеп Мария Бартомеу и Флорентино Перес встретились накануне матча Барселона - Реал.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и первое лицо мадридского "Реала" Флорентино Перес встретились за несколько часов до матча их команд в чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки.

Фото доступно в официальном "твиттере" Marca.

Стоит отметить, что привычные для "эль класико" предматчевые пресс-конференции обоих президентов были отменены по соображениям безопасности.

Josep Bartomeu y Florentino Pérez, en la comida de directivas. Se respira tranquilidad por el momento... ¡¡falta menos para #ElClasico!! pic.twitter.com/TBGzIEilq0 — MARCA (@marca) December 18, 2019

Матч "Барселона" — "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало матча — в 21:00 (время киевское).