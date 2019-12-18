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Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира

Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
22:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира "Ливерпуль" обыграл "Монтеррей" со счётом 2:1 и вышел в решающий матч турнира.

Встреча прошла на стадионе "Халифа Интернешнл" в Дохе. Обслуживал матч арбитр Роберто Тобар из Чили, ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — с передачи Мохамеда Салаха отличился Наби Кейта. Не прошло и двух минут, как Рохелио Мори восстановил статус-кво. "Монтеррей" практически ни в чём не уступал действующим победителям Лиги чемпионов, однако пропустил в компенсированное время от Роберто Фирмино. У мексиканской команды оставалось три минуты на то, чтобы забить в ответ, но с этой задачей они не справились.

Напомним, ранее в финал клубного чемпионата мира вышел бразильский "Фламенго", который обыграл в полуфинале турнира "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счётом 3:1. Финальный матч клубного чемпионата пройдёт 21 декабря.

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ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Монтеррей, Новости футбвола, Ливерпуль - Монтеррей.
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