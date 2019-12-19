Венгер оценил перспективы Артеты у руля Арсенала

Новости спорта:Арсен Венгер поделился мнением о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера "канониров".

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер поделился мнением о возможном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера "канониров".

"Я являюсь фанатом Арсенала. В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета займет этот пост, я буду поддерживать и его.

Я верю, что Микеля определенно ждет яркое будущее. У Артеты есть ум, страсть. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у Артеты нет опыта на этом уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, Артета выступал за лондонцев в качестве игрока с 2011 по 2016 год. После завершения карьеры он перешел на работу в Манчестер Сити, где занял должность помощника Хосепа Гвардиолы.