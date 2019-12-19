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Артета согласовал контракт с Арсеналом: все подробности

Артета согласовал контракт с Арсеналом: все подробности
09:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Микель Артета договорился с Арсеналом об условиях личного контракта.

Ассистент главного тренера Манчестер Сити Микель Артета договорился с Арсеналом об условиях личного контракта, сообщает ESPN.

Испанец получит должность главного тренера Канониров после подписания контракта на 3,5 года. О назначении Микеля клуб может объявить уже сегодня.

Дебютным для Артеты станет матч против своего другого бывшего клуба Эвертона в ближайшую субботу, 21 декабря.

По информации издания, временно исполняющий обязанности главного тренера Фредди Юнгберг войдет в тренерский штаб Артеты. Швед руководил командой после увольнения Унаи Эмери.

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С Эмери руководство Арсенала рассталось в ноябре после продолжительной серии команды без побед. С тех пор Артета был единственным вариантом, который всерьез рассматривали на Эмирейтс.

Тренерский опыт Артеты ограничивается работой помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити с 2016 года.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Микель Артета.
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