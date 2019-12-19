"Замечательный футболист": Клопп рассказал о подписании Минамино

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал трансфер вингера Такуми Минамино в Ливерпуль.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал трансфер вингера Такуми Минамино в клуб. Специалиста цитирует официальный сайт Ливерпуля.

"Я очень рад что этот парень будет играть за Ливерпуль. Не буду много рассказывать о его сильнейших качествах, ведь наши болельщики имели возможность на него посмотреть.

Это очень быстрый и умный игрок. Эта сделка - результат фантастической работы нашего клуба.

Минамино - замечательный футболист, играющий на всю команду. Для нас это здорово. Также, у него есть большой опыт в Лиге чемпионов.

Фанаты, давайте позволим Такуми Минамино почувствовать себя как дома", - сказал Клопп.