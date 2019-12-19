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Сульшер: Холанд усилит МЮ

Сульшер: Холанд усилит МЮ
14:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный переход форварда Ред Булл Зальцбург Эрлинга Холанда в стан Красных дьяволов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал возможный переход форварда Ред Булл Зальцбург Эрлинга Холанда в стан Красных дьяволов. Сульшер заявил, что у 19-летнего игрока есть все данные, чтобы стать лидером команды.

«Мы всегда ищем только самых лучших футболистов — Холанд входит в их число. Он быстро прогрессирует и его развитие продолжится в любом клубе, в который он перейдет. мне не нужно говорить много о нем — как тренер Манчестер Юнайтед я уверен, что он однозначно сможет усилить нашу команду. Что будет в будущем — посмотрим», — цитирует слова наставника манкунианцев Goal.com.

Отметим, что ранее Сульшер уже побывал в Австрии, где встретился с представителями нападающего, с которым успешно работал в Мольде.

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На днях Холанд побывал в офисах РБ Лейпцига и дортмундской Боруссии. Также интерес к 19-летнему нападающему проявляет ряд европейских грандов — Бавария, Барселона, Ювентус, Реал Мадрид.

В нынешнем сезоне Холанд провел 22 матча за Зальцбург во всех турнирах, отметившись 28 голами и семью результативными передачами. Восемь его голов пришлись на групповой этап Лиги чемпионов.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер, Эрлинг Холанд.
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