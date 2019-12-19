Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

Два украинца - в символической сборной группы I ЛЕ по версии Whoscored

Два украинца - в символической сборной группы I ЛЕ по версии Whoscored
16:07 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Два украинских футболиста Денис Мирошниченко и Игорь Пластун были отмечены по итогам группового этапа Лиги Европы.

Денис Мирошниченко и Игорь Пластун попали в символическую команду квартета I по версии Whoscored.

Состав сборной группы I: Каминьски (Гент) — Мбабу (Вольфсбург), Тиссеран (Вольфсбург), Пластун (Гент), Мирошниченко (Александрия) - Оджиджа (Гент) — Хазри (Сент-Этьенн), Арнольд (Вольфсбург), Буанга (Сент-Этьенн) — Вегхорст (Вольфсбург), Депуатр (Гент).

Как можно видеть, наибольшее представительство в сборной имеют Гент и Вольфсбург, которые вышли в плей-офф.

Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

Стоит отметить, что Игорь Пластун также попадал в символическую сборную четвертого тура группового этапа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Игорь Пластун, Денис Мирошниченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
02 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
03 Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко
04 Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
05 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь