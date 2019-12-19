Два украинца - в символической сборной группы I ЛЕ по версии Whoscored

Новости спорта:Два украинских футболиста Денис Мирошниченко и Игорь Пластун были отмечены по итогам группового этапа Лиги Европы.

Денис Мирошниченко и Игорь Пластун попали в символическую команду квартета I по версии Whoscored.

Состав сборной группы I: Каминьски (Гент) — Мбабу (Вольфсбург), Тиссеран (Вольфсбург), Пластун (Гент), Мирошниченко (Александрия) - Оджиджа (Гент) — Хазри (Сент-Этьенн), Арнольд (Вольфсбург), Буанга (Сент-Этьенн) — Вегхорст (Вольфсбург), Депуатр (Гент).

Как можно видеть, наибольшее представительство в сборной имеют Гент и Вольфсбург, которые вышли в плей-офф.

Стоит отметить, что Игорь Пластун также попадал в символическую сборную четвертого тура группового этапа.