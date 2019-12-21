Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Новости спорта:Андрес Иньеста может перейти в аргентинский Эстудиантес.

Бывший полузащитник Барселоны Андреас Иньеста может в ближайшее время перейти в Эстудиантес, сообщает издание Sport.

Стороны ведут переговоры о сотрудничестве в данный момент и близки к заключению соглашения.

Тренером Эстудиантеса является бывший партнер Иньесты по Барселоне Габриэль Милито. Ранее аргентинский клуб подписал полузащитника Хавьера Маскерано.

Иньеста перешел в Виссел Кобе летом 2018-го из Барселоны. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 23 поединка в футболке японского клуба, отличившись шестью голами и шестью ассистами.