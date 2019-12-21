Фиорентина уволила главного тренера Монтеллу

Новости спорта:"Фиалки" провалили первую часть сезона.

"Фиорентина" объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.

Последне каплей для боссов клуба стало вчерашнее домашнее поражение от "Ромы" (1:4), ставшее пятым в шести последних играх Серии А.

После 17 туров чемпионата Италии "фиалки" имеют на своём счету 17 очков, расположившись на 14-м месте.

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.



https://t.co/P7SUa2fUQG pic.twitter.com/7fhEwp2Ykp — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 21, 2019

45-летний специалист вернулся в "Фиорентину" в апреле, подписав контракт до июня 2021 года. До этого Монтелла работал в клубе также с 2012 по 2015 год.