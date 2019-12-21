Ливерпуль - Фламенго: где и когда смотреть финал КМЧ-2019

Новости спорта:Сегодня состоится финал Клубного чемпионата мира по футболу 2019.

В субботу, 21 декабря, определится триумфатор чемпионата мира среди клубов, проходящего в Катаре. В решающем поединке на арене «Халифа» в Доха сойдутся победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» и обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (арбитр — Абдулрахман Аль-Яссим из Катара).

КЧМ-2019

Матч за 3-е место

16:30 Монтеррей - Аль-Хиляль

Финал

19:30 Ливерпуль - Фламенго

Оба матча покажет украинский канал UA-Перший.

И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу".