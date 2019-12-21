Ливерпуль - Фламенго: где и когда смотреть финал КМЧ-2019

В субботу, 21 декабря, определится триумфатор чемпионата мира среди клубов, проходящего в Катаре. В решающем поединке на арене «Халифа» в Доха сойдутся победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» и обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» (арбитр — Абдулрахман Аль-Яссим из Катара).
КЧМ-2019
Матч за 3-е место
16:30 Монтеррей - Аль-Хиляль
Финал
19:30 Ливерпуль - Фламенго
Оба матча покажет украинский канал UA-Перший.
И "Ливерпуль", и "Фламенго" могут впервые в истории выиграть Клубный ЧМ. Мерсисайдцы уже играли в финале в 2005 году, но тогда уступили бразильскому "Сан-Паулу".