Бавария вырвала победу у Вольфсбурга

Новости спорта:Один из голов забил 18-летний Зиркзее.

Бавария обыграла Вольфсбург (2:0) в домашнем матче 17-го тура Бундеслиги.

В первом тайме команды создали несколько голевых моментов, но счет на табло не изменился. На 85-й минуте встречи 18-летний нападающий Джошуа Зиркзее вывел Баварию вперед. Спустя четыре минуты Серж Гнабри установил окончательный счет матча.

Бавария набрала 33 очка и занимает третье место в Бундеслиге. Вольфсбург с 24 очками идет на 9-й позиции.

В следующем туре 19 января Бавария на выезде сыграет против Герты. Вольфсбург 18 января встретится с Кельном.