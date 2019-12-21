Ливерпуль - Фламенго: стартовые составы

Новости спорта:Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира.

«Ливерпуль» и «Фламенго» огласили стартовые составы на финальный матч клубного чемпионата мира, который пройдёт сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 19:30.

Состав «Ливерпуля»: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.

Состав «Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Пабло Мари, Фелипе Луис, Жерсон, Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета, Эвертон Рибейро, Бруно Энрике, Габриэл Барбоза.

В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» из Мексики (2:1). «Фламенго» выиграл матч с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии (3:1).