Зозуля отыграл весь матч после скандала

Новости спорта:Форвард Альбасете Роман Зозуля провел поединок против Эльче в 21-м туре Сегунды.

Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч Сегунды против Эльче. Украинский форвард отыграл все 90 минут на поле.

Таким образом, Зозуля впервые вышел на поле скандального матча против Райо Вальекано.

Во время матча 21-го тура испанской Сегунды против «Эльче» ультрас «Альбасете» вывесили баннер «Мы все Зозуля».

Альбасете – Эльче 0:1

Гол: Касми, 74.

No pudimos despedir 2019 como nos hubiese gustado Ahora, a recargar pilas y trabajar para un 2020 en el que seguiremos viviendo, siempre juntos, alegrías y tristezas. ¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/UXrUAodi0q — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 21, 2019

Ранее Зозуля впервые выступил с заявлением после инцидента с фанатами Райо.