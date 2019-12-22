Ван Дейк о "Золотом мяче": Я был немного разочарован

Новости спорта:Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признался, что остался разочарован вторым местом в голосовании за "Золотой мяч".

Обладателем приза стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинский форвард опередил ван Дейка на 7 баллов.

"Я был немного разочарован. Решил, что всё равно пойду на церемонию. Это была суперночь. Я всё ещё считаю большим достижением быть в одном месте с лучшими игроками в мире. Я говорил с Месси в течение вечера. Это был не самый длинный разговор, потому что он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы я осознал, что мы уважаем друг друга", — приводит слова ван Дейка Mirror.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии ван Дейк провёл 17 матчей, в которых забил 3 гола.