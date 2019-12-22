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Ливерпуль - Фламенго: полный видеообзор финала КЧМ-2019

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Ливерпуль - Фламенго: полный видеообзор финала КЧМ-2019
09:09 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта:

В финальном матче Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и триумфатор Копа Либертадорес Фламенго. Жорже Жезуш выставил абсолютно прогнозируемый состав. Юрген Клопп, в свою очередь, в центре поля доверился Алексу Окслейду-Чемберлену и Наби Кейта.

Ливерпуль - Фламенго 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике — Габигол

Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего

Видеообзор матча:

С первых минут Ливерпуль был очень активен, большими силами шел вперед и должен был открывать счет еще в дебюте встречи, когда Фирмино получил мяч в чужой штрафной площади, но умудрился пробить выше из убойной позиции. Треть первого тайма прошла под полным контролем Ливерпуля, но бразильцы постепенно отодвигали игру от своих ворот.

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Фламенго атаковал довольно неплохо, но в действиях все-таки прослеживалалсь некоторая нервозность. Команда Жезуша совершала много прострельных передач, но до партнеров они не доходили. Поединок к концу тайма стал скучным. Ни одна из команд не хотела рисковать, а потому арбитр отправил команды на перерыв при "сухом" счете на табло.

Начало второй половины игры, как и первой, осталось за командой Юргена Клоппа. Ливерпуль отлично включился и терроризировал оборону соперника. Фирмино вновь имел опасный момент, но Роберто после отличного маневра в чужой штрафной угодил в штангу. Номинальные гости решили долго не тянуть с ответом, ибо уже могло бы быть поздно.

Так, Габигол пробивал из чужой штрафной площади, но Алиссон вытянулся в струну и спас команду от серьезных неприятностей. Было несколько моментов, которые заканчивались опасно и даже однажды взятием ворот, но если бригада арбитров быстрее ориентировалась с определением офсайда, то мы бы их и не увидели.

В заключительные минуты матча Ливерпуль стал несколько настойчивее. Сперва, Диего Алвесу пришлось очень потрудиться, чтобы парировать удар Хендерсона из-за пределов штрафной, а уже в компенсированное время арбитр указал на "точку" — рефери углядел фол со стороны Рафиньи против Мане.

Однако после просмотра повтора стало понятно, что фол случился до штрафной площади, а потому арбитр решение отменил и перевел игру в дополнительное время, которое началось в очень низком темпе. Специфика погоды в Дохе вынудила команды взять небольшую передышку, а затем с новыми символами идти вперед.

При таких раскладах команда Юргена Клопп смотрелась несколько свежее и добилась своего - Мане сделал отличную паузу, покатил на Фирмино, а тот убрал противника и расстрелял ворота. 1:0. У номинальных гостей был шанс, чтобы сравнять счет, но Линкольн с нескольких метров умудрился пробить выше ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ливерпуля.

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