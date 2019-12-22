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Луческу ведет переговоры со швейцарской командой

Луческу ведет переговоры со швейцарской командой
11:57 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Мирча Луческуможет возглавить швейцарский Сьон.

Румынский специалист Мирча Луческу, ранее возглавлявший Шахтер, может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает Le Matin.

По информации источника, руководство "Сьона" связалось с тренером и приступило к переговорам. Также сообщается, что Луческу отклонил предложение бразильского "Сантоса".

Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017 по февраль 2019 года.

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Помимо работы с "Зенитом" и Шахтёром" румынский тренер работал в "Бешикташе", "Галатасарае", "Рапиде" и "Интере". В качестве тренера Луческу провёл 1303 матча, из которых выиграл 801. За спортивные достижения Мирча награждён орденом "За заслуги" I, II и III степени.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, ФК Сьон, Новости футбола.
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