Луческу ведет переговоры со швейцарской командой

Новости спорта:Мирча Луческуможет возглавить швейцарский Сьон.

Румынский специалист Мирча Луческу, ранее возглавлявший Шахтер, может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает Le Matin.

По информации источника, руководство "Сьона" связалось с тренером и приступило к переговорам. Также сообщается, что Луческу отклонил предложение бразильского "Сантоса".

Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017 по февраль 2019 года.

Помимо работы с "Зенитом" и Шахтёром" румынский тренер работал в "Бешикташе", "Галатасарае", "Рапиде" и "Интере". В качестве тренера Луческу провёл 1303 матча, из которых выиграл 801. За спортивные достижения Мирча награждён орденом "За заслуги" I, II и III степени.