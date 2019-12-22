Левандовски прооперировали после матча

Новости спорта:Польский форвард Роберт Левандовски вернется в строй через 2 недели.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски успешно перенес операцию. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Форвард подвергся хирургическому вмешательству из-за проблем в паховой области. Отмечается, что 31-летний поляк будет восстанавливаться до двух недель.

Известно, что время проведения операции было выбрано неслучайно - матчем против Вольфсбурга (2:0) мюнхенцы завершили первый круг чемпионата Германии. Соответственно, у форварда будет больше времени на восстановление, поскольку второй круг Бундеслиги начнется только во второй половине января.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за Баварию 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 2 результативные передачи.