Ювентус продает звездного нападающего за скромную сумму

Новости спорта:Марио Манджукич, скорее всего, перейдет в чемпионат Катара.

Руководство Ювентуса готово расстаться с хорватским нападающим Марио Манджукичем за 5 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Именно эту сумму заплатит итальянцам катарский клуб Лехвия, с представителями которого хорват накануне проводил переговоры, что было запечатлено на видео.

В нынешнем сезоне Манджукич еще не играл за Ювентус. Спортивный директор Старой синьоры Фабио Паратичи ранее признавал, что Марио может покинуть клуб зимой.

Манджукич выступает за Ювентус с 2015 года, суммарно проведя за бьянконери 162 матча во всех турнирах.