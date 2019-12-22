Ювентус продает звездного нападающего за скромную сумму

Руководство Ювентуса готово расстаться с хорватским нападающим Марио Манджукичем за 5 миллионов евро, сообщает Sky Sports.
Именно эту сумму заплатит итальянцам катарский клуб Лехвия, с представителями которого хорват накануне проводил переговоры, что было запечатлено на видео.
В нынешнем сезоне Манджукич еще не играл за Ювентус. Спортивный директор Старой синьоры Фабио Паратичи ранее признавал, что Марио может покинуть клуб зимой.
Манджукич выступает за Ювентус с 2015 года, суммарно проведя за бьянконери 162 матча во всех турнирах.