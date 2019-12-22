Бавария подпишет вратаря Шальке

Новости спорта:Александер Нюбель подпишет пятилетний контракт с мюнхенским клубом.

"Бавария" договорилась о личных условиях контракта с голкипером "Шальке-04" Александером Нюбелем, сообщает Bild.

По информации источника, 23-летний голкипер подпишет пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Ожидается, что в первые сезоны Нюбель будет сменщиком Мануэля Нойера, а когда тот завершит карьеру в 2023 году, Александер станет первым номером "Баварии".

Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/20. Таким образом, голкипер достанется "Баварии" бесплатно.

Нюбель является воспитанником "Падерборна". В "Шальке-04" перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.