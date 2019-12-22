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Лацио - обладатель Суперкубка Италии

Лацио - обладатель Суперкубка Италии
21:01 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лацио сумело второй раз за месяц обыграть Ювентус.

На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто, отличившийся на 16-й минуте после передачи хавбека Сергея Милинкович-Савича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

На 73-й минуте полузащитник Сенад Лулич вывел римлян вперёд с паса хавбека Марко Пароло. В компенсированное время ещё один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник «Лацио» Данило Катальди.

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«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

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Криштиану Роналду, Лацио, Ювентус, Новости футбола.
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