Гаттузо добыл первую победу во главе Наполи (Фото, Видео)

Новости спорта:Наполи в компенсированное время вырвал победу над Сассуоло в рамках 17-го тура Серии А.

Наполи обыграл Сассуоло (2:1) в гостевом матче 17-го тура Серии А.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Хамеда Траоре. Наполи отыгрался во втором тайме усилиями Аллана. В компенсированное время полузащитник Сассуоло Педро Обянг отметился автоголом.

Это первая победа Наполи под руководством Дженнаро Гаттузо, который возглавил команду 11 декабря.

Обзор матча:

Наполи набрал 24 очка и занимает 8-ю позицию в турнирной таблице Серии А. Сассуоло с 19 очками идет на 13-м месте.

В следующем туре 6 января Наполи дома примет Интер. Сассуоло 5 января на выезде сыграет против Дженоа.